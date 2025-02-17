"Коммерсант": переговоры США и России по Украине пройдут в Эр-Рияде 18 февраля

Переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием делегаций РФ и США намечены на 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сообщила вечером в воскресенье газета "Коммерсант" без ссылки на источник.

Ранее издание Politico писало, что, по данным источников, в Саудовскую Аравию направилась команда высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа, чтобы начать подготовку мирных переговоров по Украине.

По информации Politico, со стороны США в переговорах, как ожидается, будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом участие спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога не ожидается.

Агентство Bloomberg сообщало, что в российскую переговорную группу могут войти помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Трамп заявил 14 февраля, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры о завершении российско-украинской войны. По его словам, в них будут участвовать представители России, США и Украины.

Для Киева сообщения о переговорах в Саудовской Аравии стали неожиданностью, сообщил Politico неназванный украинский чиновник. Представители Украины 16 февраля прибыли в Саудовскую Аравию с рабочим визитом, но в офисе президента Украины заявили, что не планируют встреч с российской стороной до тех пор, пока не будет разработан план завершения войны. Источник "Русской службы Би-би-си" в правительстве Украины сообщил, что украинскую делегацию не приглашали, Киев не отправлял переговорщиков в Саудовскую Аравию.

Эр-Рияд рассматривается как место будущей встречи Трампа и Путина. Ожидается, что встреча может пройти в конце февраля.

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