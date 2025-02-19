Войска РФ атаковали дронами Одессу. Без электричества остались почти 500 многоэтажных жилых домов

Российские войска в ночь на 19 февраля нанесли удар беспилотниками по Одессе. Из-за атаки дронов была прервана подача электричества и отключено отопление более чем в 500 многоэтажных жилых домов, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Без электричества и тепла, по данным главы города, также остались 14 школ и 13 детских садов. Повреждения получили детская поликлиника и детский сад.

Экстренные службы оценивают масштаб ущерба и определяют, сколько нужно времени на ликвидацию последствий атаки, добавил Труханов. Школы и детские сады, оставшиеся без тепла и электричества, сообщил он, 19 февраля не будут принимать детей.

Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице, написал мэр Одессы в своем Telegram-канале.

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