ХАМАС передал в Израиль гробы с телами четырех погибших заложников. Среди них двое детей

Боевики ХАМАС передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников. Среди них — рыжеволосые мальчики Ариэль и Кфир Бибас, ставшие в Израиле символом трагедии 7 октября, их мать Шири и 83-летний Одед Лифшиц.

ХАМАС передал четыре гроба Красному Кресту. На каждом из черных гробов была небольшая фотография заложников. Автомобили Красного Креста, в свою очередь, передали гробы силам Армии обороны Израиля на территории сектора Газа.

Получив тела, главный раввин израильской армии проведет короткую церемонию: он будет читать псалмы, а тела переместят в другие гробы, завернутые в израильские флаги.

Соратники заложников и их семей предложили общественности встать вдоль маршрута, по которому конвой провезет гробы — от границы сектора Газы до Яффы. Там власти проведут формальную идентификацию тел. Этот процесс может занять до 48 часов.

ХАМАС выдает тела погибших впервые с начала войны в Газе, начавшейся после нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.

Ариэлю Бибасу в момент атаки группировки было четыре года, его брату Кфиру — всего около 10 месяцев. Их похитили их кибуца Нир-Оз вместе с родителями. Отец мальчиков, 35-летний Ярден Бибас, вышел на свободу 1 февраля.

"От имени государства Израиль, я преклоняю свою голову и прошу прощения, — написал президент Израиля Ицхак Херцог в соцсети X. — Прощения за то, что не защитил вас в тот ужасный день. Прощения за то, что не вернул вас домой в целости и сохранности".

Перед тем, как передать тела Красному Кресту, ХАМАС выпустил заявление, не впервые указав, что заложники погибли в результате израильского авиаудара. Группировка утверждает, что сделала "все возможное для того, чтобы защитить заложников" и "сохранить их жизни".

Израиль не подтверждал эти заявления. Министр здравоохранения Уриэль Буссо сказал, что в процессе идентификации тел планируется также установить причину смерти, если это будет возможным.

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