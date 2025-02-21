ХАМАС под видом заложницы Шири Бибас передал Израилю останки другого человека

Среди четырех тел, которые боевики ХАМАС передали вчера Израилю в рамках соглашения о прекращении огня, только три принадлежат израильским заложникам, которых террористы захватили 7 октября 2023 года. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Останки четырех человек были направлены на экспертизу в Национальный институт судебной медицины. Было установлено, что три тела принадлежат израильским заложникам: Одеду Лифшицу, а также братьям Ариэлю и Кфиру Бибасам.

Как заявляли боевики ХАМАС, они также передали в Израиль тело матери братьев Шири Бибас. Однако эксперты заявили, что образцы ДНК, взятые из останков, не совпадают с базой похищенных заложников.

"Это крайне тяжкое нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая обязана по соглашению вернуть четырех погибших заложников. Мы требуем, чтобы ХАМАС вернул Шири домой вместе со всеми нашими заложниками", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По результатам экспертизы стало известно, что братья Бибасы были "жестоко убиты террористами" в ноябре 2023 года, спустя примерно месяц после похищения. Ариэлю на момент гибели было четыре года, Кфиру — десять месяцев.

Отец мальчиков, Ярден Бибас, также был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. Боевики ХАМАС отпустили его 1 февраля в рамках соглашения о прекращении огня. Родители Шири Бирбас были убиты в ходе нападения группировки 7 октября 2023 года.

Видео, на котором Шири с детьми и Ярдена по отдельности уводят из дома боевики, широко распространилось в соцсетях. Ариэль и Кфир стали символами войны для многих израильтян, которые называли их "рыжиками".

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