"Медиазона" и Би-би-си подтвердили гибель 95 тысяч российских военных

К 21 февраля 2025 года российские потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину составили по меньшей мере 95026 человек. Об этом пишут Русская служба Би-би-си и "Медиазона", которые вместе с командой волонтеров собирают данные о погибших военных из открытых источников.

Как отмечают журналисты, реальные потери российской армии выше: в базу, по мнению опрошенных военных экспертов, попадают от 45% до 65% погибших.

"Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находится на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников", — поясняет "Би-би-си".

Издание предполагает, что настоящее число погибших российских военных может находиться в промежутке от 146 до 211 тысяч человек. Еще от 21 до 23,5 тысяч убитыми могли потерять самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Власти РФ в последний раз сообщали о потерях в сентябре 2022 года. Тогда была озвучена цифра в почти 6 тысяч погибших. В списке "Би-би-си" и "Медиазоны" уже в тот момент было больше имен, чем назвало министерство обороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2024 года заявил, что, обороняясь от полномасштабного российского вторжения, украинская армия потеряла 43 тысячи человек убитыми. Военные эксперты считают, что эта цифра, скорее всего, занижена.

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