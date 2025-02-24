Выборы в Германии: победу одержали христианские демократы, в бундестаг прошли пять партий

На внеочередных парламентских выборах в Германии завершен подсчет голосов. По данным Федеральной избирательной комиссии, победу одержал правоцентристский блок из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (CDU/CSU).

Христианских демократов поддержали 28,6% избирателей. На втором месте — ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) с 20,8% голосов. Правящая Социал-демократическая партия (SPD) заняла третье место, у нее 16,4% голосов — и это ее худший результат с конца XIX века.

Лидер SPD, канцлер Олаф Шольц назвал результаты своей партии "горькими" и заявил, что берет ответственность за них на себя. Политик отметил, что, как он и говорил раньше, он не намерен участвовать в переговорах о коалиции или (при их удачном завершении) работать в новом правительстве.

Также в бундестаг прошли "Зеленые" с 11,6% и "Левые" с 8,8%. Заседавшие ранее в нижней палате немецкого парламента Свободная демократическая партия (FDP) и Блок Сары Вагенкнехт (BSW) не смогли преодолеть 5-процентный барьер, набрав 4,3% и 4,9% голосов соответственно.

Таким образом, в новом созыве бундестага будут заседать представители пяти федеральных партий и один депутат из партии датского национального меньшинства, Ассоциации избирателей Южного Шлезвига (SSW).

Исходя из этих результатов, возможно формирование так называемой "Большой коалиции" из ХДС/ХСС и социал-демократов. На двоих у этих политических сил 328 мандатов. Всего в бундестаге заседают 630 депутатов.

Явка на выборах составила 82,5%, став рекордной в истории объединенной Германии.

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