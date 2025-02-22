Выборы в Германии могут изменить Европу. Чего от них ждать?

В воскресенье в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы. Судя по всем прогнозам, победу на них одержат христианские демократы. Куда больше неопределённости в том, с кем партия Ангелы Меркель, пересматривающая наследие легендарной канцлерин, сформирует правящую коалицию и падёт ли "брандмауэр" — отказ центристских партий от сотрудничества с правыми радикалами, которых довольно активно поддерживает Илон Маск. Delfi рассказывает, чего ждать от немецких выборов и как их результат может повлиять на Евросоюз и поддержку Украины.
На последних выборах, прошедших осенью 2021 года, победу одержала Социал-демократическая партия (SDP). Она сформировала правящую коалицию вместе с праволиберальной Свободной демократической партией (FDP) и "Зелеными". По партийным цветам (красному, желтому и зеленому соответственно) эту коалицию в Германии назвали "светофорной".
Партнеры договорились о широкой программе реформ, по их мнению назревших за 16 лет правления Меркель. Часть из них — повышение минимальной оплаты труда, введение единого общенационального проездного билета, изменение системы социальной помощи — удалось реализовать, но полномасштабное российское вторжение в Украину и последовавший за ним экономический кризис делали работу правительства все сложнее.
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