Союзники Украины в третью годовщину войны объявили о выделении помощи на 10 млрд евро

В третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ союзники Украины объявили о выделении новых пакетов помощи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая сегодня в Киев, сообщила, что уже в марте Украина получит новый пакет помощи на 3,5 млрд евро.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, также находящийся в Киеве, рассказал, что его страна в ближайшее время предоставит финансовую помощь в размере 5 млрд долларов, "которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов", пишет "РБК-Украина".

Кроме того, сообщил Трюдо, Канада передаст Украине 25 боевых машин пехоты LAV III и четыре тренажера для обучения пилотированию истребителями F-16.

О пакете помощи в 1 млрд евро объявил во время визита в Киев и премьер-министр Испании Педро Санчес. Такую же сумму на гуманитарные и гражданские проекты выделит Украине Норвегия в 2025 году.

Финляндия в 2025-2027 годах собирается направить 4,5 млн евро для поддержания устойчивости и стабильности Украины. Дания выделит 54 млн евро на гуманитарную помощь и усилия по восстановлению страны.

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