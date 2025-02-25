ЕС предложил Украине свою сделку по "критически важным материалам"

Накануне Евросоюз представил украинским партнерам соглашение по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Об этом по итогам поездки в Киев сообщил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне.

"Украина может предоставить 21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, в рамках взаимовыгодного партнерства. Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не потребуем сделки, которая не будет взаимовыгодной", — заявил Сежурне.

Он не привел каких-либо подробностей возможного соглашения.

Сделка была предложена на фоне продолжающихся обсуждений аналогичного соглашения между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп в последнее время все более агрессивно требует от своего украинского коллеги Владимира Зеленского подписать договор, который откроет Соединенным Штатам доступ к полезным ископаемым в качестве компенсации за предоставленную военную помощь.

Зеленский как минимум дважды отказался подписывать разные редакции соглашения, ссылаясь на излишнюю жесткость американских требований. "Я не подпишу то, за что придется расплачиваться десяти поколениям украинцев", — заявлял политик. Тем не менее, накануне Трамп заявил, что сделка "очень близка" к подписанию.

Вечером 24 февраля о готовности сотрудничать с США в сфере добычи редкоземельных металлов также заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в России таких полезных ископаемых значительно больше, чем в Украине.

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