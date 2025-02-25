WSJ: без помощи США Украине хватит оружия для продолжения боевых действий в нынешнем темпе до лета

Без военной помощи США Украине хватит оружия, чтобы продолжать сражаться в нынешнем темпе, до лета, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних западных чиновников.

По словам бывшей чиновницы Пентагона Селесты Уолландер, крупных поставок, отправленных или заказанных администрацией Джо Байдена в последние месяцы, Украине должно хватить по крайней мере до середины года.

Николай Белесков, старший аналитик украинской организации Come Back Alive, поставляющей беспилотники военным, считает, что армия может выдержать "полгода или год", а затем ей придется рассчитывать на производство необходимых боеприпасов Европой.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского (его имя не называется) назвал прекращение военной помощи США "худшим сценарием" и добавил, что в таком случае стране придется наращивать свое военное производство и получать больше от европейских союзников.

В случае прекращения военных поставок со стороны США, как уточняет WSJ, Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из самых современных вооружений.

В настоящий момент Украина производит или финансирует производство около 55% своей военной техники. По словам западного источника издания, 25% техники поставляет Европа и около 20% — США. Но некоторые американские поставки, включающие передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию, будет фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе, пишет WSJ. Европа не производит их достаточно или вообще не производит.

Тем не менее, европейские страны, как пишет WSJ, "готовятся попытаться восполнить дефицит". По словам источников газеты, в 2024 году Евросоюз, Великобритания и Норвегия суммарно поставили Украине оружие и боеприпасы на 25 млрд долларов — больше, чем США в том же году.

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