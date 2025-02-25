Еврокомиссия отрицает, что предлагала Украине сделку по минералам

В Еврокомиссии опровергли сообщения о сделки по доступу к критически важным ресурсам, которую Евросоюз якобы предложил Украине. "Никакого предложения нет", — заявил официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье на брифинге в Брюсселе.

Он пояснил, что ЕС и Украина официально являются партнерами в сфере критически важных видов сырья, это партнерство закреплено в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2021 году.

"Эти дискуссии возникли не сейчас и не в свете возможных актуальных событий. Партнерство, которое мы поддерживаем с нашими украинскими друзьями, началось четыре года назад", — сказал представитель Еврокомиссии.

По словам Ренье, еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, общаясь со своими украинскими коллегами в Киеве 24 февраля, подтвердил приверженность Евросоюза этому меморандуму о взаимопонимании.

Ренье пояснил, что это сотрудничество направлено не только на обеспечение цепочек поставок для ЕС, но и на создание преимуществ для партнеров, таких как добавленная стоимость и наращивание потенциала на местах, чтобы обеспечить взаимную выгоду. "Как видите, речь идет о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США", — резюмировал официальный представитель Еврокомиссии.

Ранее агентство AFP сообщило, что представители Евросоюза в ходе визита в Киев предложили Украине отдельное соглашение по добыче полезных ископаемых. "21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", — сказал Сежурне после встречи, которая состоялась в третью годовщину полномасштабного вторжения России. "Мы никогда не будем требовать соглашения, которое не было бы взаимовыгодным", — добавил он.

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