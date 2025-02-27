СМИ: родственники пассажиров MH17 требуют включить в мирное соглашение признание РФ ответственности за сбитый "боинг"

Близкие погибших в авиакатастрофе рейса MH17 в 2014 году требуют включить в текст потенциального мирного соглашения Москвы и Киева пункт о признании Россией ответственности за гибель их родных.

Об этом говорится в письмах, которые родственники жертв направили президенту США Дональда Трампа и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть копии обоих обращений.

"Без этого не может быть надежного мира с Россией", — цитирует издание обращения родственников жертв авиакатастрофы.

Пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в небе над Донбассом летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли.

Осенью 2022 года окружной суд Гааги в Нидерландах пришел к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл из России. В момент крушения лайнера ЗРК находился в районе города Снежное на территории, которая в тот момент была под контролем сил самопровозглашенной ДНР.

Виновными в крушении самолета были признаны два гражданина России, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и гражданин Украины Леонид Харенко. Суд заочно приговорил их к пожизненному заключению.

Россия отказалась выдать приговоренных и последовательно отрицает причастность к крушению пассажирского самолета.

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