Politico: ЕС приостановил работу над пакетом военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за возражений Венгрии

Евросоюз приостановил работу над выделением нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за возражений Венгрии, сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.

О разработке этого пакета 21 февраля рассказали дипломатические источники Politico и Bloomberg. В пакет должны были войти, в частности, артиллерийские снаряды, системы ПВО, ракеты.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по "перевооружению Европы", предполагающий выделение 800 млрд евро на оборону стран Европы в ближайшие годы. 650 из этих 800 млрд будут обеспечены повышением оборонных расходов на 1,5% ВВП в течение четырех лет. 150 млрд будут предоставлены странам Европы в виде займов.

Как выяснило Politico, в плане фон дер Ляйен должен был присутствовать пункт о новых поставках вооружения Украине на 20 млрд евро, однако против него категорически выступил Будапешт. Венгрия наложила вето на этот пункт в ходе встречи послов стран ЕС, на которой обсуждался план. Это произошло после перепалки в Белом доме между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается наиболее "пророссийским" из всех лидеров стран ЕС. Во время войны он прилетал в Москву и общался с президентом РФ Владимиром Путиным. 1 марта он призвал Евросоюз к прямым переговорам с Россией.

В конце февраля Венгрия потребовала исключить из черных списков ЕС восьмерых россиян, пригрозив в противном случае сорвать продление санкций. По данным проекта "Система", Будапешт требовал вывести из-под санкций, в частности, бизнесменов Петра Авена, Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

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