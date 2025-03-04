Фон дер Ляйен представила план по мобилизации 800 млрд евро на оборонные расходы Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в преддверии саммита лидеров ЕС предложила им комплекс мер по стимулированию оборонных расходов. Реализация плана, по словам политика, поможет "мобилизовать" до 800 млрд евро.

В частности, фон дер Ляйен предлагает смягчить фискальные требования к странам ЕС, чтобы они могли увеличить траты на оборону и при этом не нарушать требования по ограничению бюджетного дефицита. С этим предложением глава Еврокомиссии впервые выступила на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.

"Если государства ЕС увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать фискальное пространство в размере около 650 млрд евро в течение четырех лет", — отметила фон дер Ляйен. Схожий механизм ранее использовался для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Еще одно предложение, подчеркнула глава Еврокомиссии, станет нововведением. Брюссель предоставит кредиты в размере 150 млрд евро для совместных инвестиций стран ЕС в оборону. "Такой подход совместных закупок также сократит расходы, уменьшит фрагментацию, повысит оперативную совместимость и укрепит нашу оборонно-промышленную базу", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Вооружение, закупленное благодаря этим кредитам, европейские страны смогут по своему усмотрению передавать Украине.

Также фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия планирует дополнительно стимулировать расходы на оборону за счет бюджета ЕС и частного капитала через Европейский инвестиционный банк.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят предложенный пакет мер на саммите в четверг.

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