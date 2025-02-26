СМИ: среди россиян, против которых требует снять санкции Венгрия, — Авен и Фридман

В список россиян, с которых Венгрия требует снять европейские санкции в обмен на согласие с будущими ограничениями против РФ, входят сооснователи "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен, у которого также есть латвийское гражданство. Об этом пишет "Система", расследовательский проект "Радио Свобода", со ссылкой на источники в Брюсселе и дипломатических кругах.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Венгрия грозится наложить вето на продление санкций ЕС против России, если из черного списка не исключат восьмерых человек. Их имена в публикации названы не были.

По данным источников "Системы", в число "венгерских протеже" входят:

сооснователи "Альфа-банка", миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман;

миллиардер Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова;

совладелец холдинга "Уралхим", миллиардер Дмитрий Мазепин;

совладелец производителя удобрений "Акрон", миллиардер Вячеслав Моше Кантор;

нефтяной магнат, мультимиллионер Муса Бажаев;

министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Система" отправила запросы о комментарии всем этим людям, а также министерству иностранных дел Венгрии, но не получила ответов.

Как напоминает "Медуза", санкции ЕС, введенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, продлеваются каждые полгода. Для этого необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза. Венгрия неоднократно выдвигала дополнительные условия или требовала уступок со стороны Брюсселя, но в итоге так и не воспользовалась правом вето.

Еще в 2022 году Будапешт просил исключить из санкционных списков Авена и Усманова, не не преуспел. Некоторые российские предприниматели, попавшие под европейские ограничения, оспаривают это решение в судах.

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