Гражданин России и Латвии Пётр Авен прекратил участие отказался от всей своих долей в капитале российского банка "Альфа-Банк", свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. Как это скажется на судебном разбирательстве Латвии и Авена в связи с санкциями, введенными ЕС против миллиардера - пока неясно.

Ранее Авену косвенно принадлежало 12,4% акций этого банка, и именно участие в капитале одного из крупнейших коммерческих банков России стало основанием для включения его в санкционный список Европейского Союза (ЕС).

Согласно неофициальной информации, Авен уведомил латвийские и европейские власти о том, что ему больше не принадлежат ни напрямую, ни косвенно акции "Альфа-Банка", а также любые другие компании, зарегистрированные в России.

Пока ни в Министерстве юстиции, ни в Министерстве иностранных дел (МИД) агентству LETA не прокомментировали, может ли это каким-либо образом повлиять на судебное разбирательство Латвии с Авеном в связи с санкциями, введенными ЕС.

В Минюсте отказались от более подробных комментариев, ссылаясь на активный судебный процесс в Суде Европейского Союза.

Также МИД указало, что Латвия подала апелляцию на решение Суда Европейского Союза, которым были отменены санкции, наложенные на Авена, и, учитывая этот судебный процесс, министерство не может предоставить комментарий по переписке с Авеном.

В то же время МИД подчеркнул, что отмену действующих санкций может принять только Совет Европейского Союза, и до принятия такого решения санкции против Авена остаются в силе, а находящиеся в его собственности, владении, распоряжении и контроле финансовые средства и экономические ресурсы заморожены.

Как уже сообщалось, что Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, наложенных на Авена и другого миллиардера Михаила Фридмана 28 февраля 2022 года.

В решении Суда ЕС указано, что ни одно из оснований, приведенных в первоначальных нормативных актах для включения Авена и Фридмана в список санкций, не было достаточно обосновано, и, следовательно, их включение в этот список не было оправдано. Что касается их дальнейшего сохранения в списках санкций, то Суд ЕС пришел к выводу, что Совет ЕС не представил новых доказательств по сравнению с теми, на которых основывались первоначальные решения.

Суд ЕС считает, что, хотя с помощью аргументов, выдвинутых Советом ЕС, можно доказать своего рода связь Авена и Фридмана с хозяином Кремля Владимиром Путиным или его приближенными, эти аргументы не позволяют установить, что они поддерживали действия или политику, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма.

Латвия является единственной страной, подавшей апелляцию на это решение. Латвия была одной из стран, которые призвали Совет ЕС подать апелляцию, однако, согласно рекомендациям Юридической службы Совета ЕС и большинству стран-членов ЕС, Совет этого не сделал.

На вопрос, может ли Авен потребовать компенсацию от Латвии, если он победит и в апелляционной инстанции, его адвокат Аарон Басс ранее заявил, что "кроме покрытия гонорара его адвокатов, что он, безусловно, потребует, это будет зависеть от различных факторов, но теоретически — да".

Министерство юстиции ранее подтвердило агентству LETA, что в апелляционных процессах Суда ЕС не решается вопрос о взыскании компенсации, но может быть принято решение о взыскании судебных расходов, что зависит от исхода дела.

Адвокат Авена не назвал точную сумму расходов, поскольку процесс еще продолжается, но она может достигнуть даже двух миллионов евро.

Как известно, на Петра Авена наложены санкции США, Великобритании, ЕС и других стран.

В конце прошлого года суд Украины снял частичный арест корпоративных прав нидерландской компании VEON в крупнейшем мобильном операторе Украины "Киевстар", который был наложен, чтобы не позволить Авену и Фридману извлекать выгоду из "Киевстара".

Список самых богатых людей мира, Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров Bloomberg"), показывает, что состояние Аведа за прошлый год увеличилось на 1,42 миллиарда долларов США (1,36 миллиарда евро), достигнув 7,38 миллиарда долларов.

Через базирующуюся в Люксембурге холдинговую компанию LetterOne Авен является со-владельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной мобильной компании Veon, крупнейшей турецкой мобильной компании Turkcell и других предприятий в области здравоохранения и технологий.

Авен также имеет гражданство Латвии и с момента вторжения России в Украину в 2022 году проживает в Латвии вместе с семьей.

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