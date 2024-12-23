Компания, частично принадлежащая одному из самых известных российских олигархов Михаилу Фридману, обратилась к Минэкономики и правительству Латвии за помощью в управлении объектом в Юрмале, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

В Латвии заморожены активы 147 лиц, попавших под санкции, на сумму 350 миллионов долларов. 102 из этих активов являются недвижимостью, принадлежащей физическим лицам. Если "Дом Москвы" можно было конфисковать, поскольку он принадлежал российскому государству, то с другой собственностью обращаться таким же образом нельзя.

Принадлежащая Фридману недвижимость в Юрмале погружается во тьму. В октябре ее представители направили письмо в Минэкономики с жалобой на то, что банки не позволяют оплачивать коммунальные услуги из-за санкций.

Крупнейшим владельцем здания является латвийская компания Seagull Investments, принадлежащая Фридману через кипрскую компанию Viviga Limited. В 2014 году оно купило бывшее здание санатория, превратившееся в трущобы.

Сейчас в доме 17 квартир, SPA-зона с бассейном и двумя саунами, массажный кабинет, тренажерный зал, зона отдыха. Три квартиры проданы - самая большая самому Фридману, остальные - латвийскому предпринимателю из сферы фармацевтики Андрею Лейбовичу и компании быстрых кредитов Jūrmalas priedes, принадлежащей Вениамину Гуревичу.

Здание сдано в эксплуатацию, однако остальные квартиры остались непроданными из-за санкций против Фридмана, а имущество было заморожено.

Фридмана считают одним из олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Вместе со своим бизнес-партнером Петром Авеном он владеет множеством объектов недвижимости в России, крупнейшим из которых является "Альфа-Банка".

После российского вторжения в Украину Фридман перебрался в Великобританию, затем в Израиль, но сейчас, по данным СМИ, вернулся в Москву. В здании отключены электричество и отопление, все имущество разрушается, поэтому компания обратилась в Министерство экономики с просьбой о помощи.

Между тем, канцелярия министра обратилась к Банку Латвии и Службе финансовой разведки с просьбой разрешить создавшуюся ситуацию.

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