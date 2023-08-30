В Габоне группа военных захватила власть, отменила результаты прошедших в минувшую субботу президентских выборов и предложила гражданам, аплодирующим солдатам на улицах, разойтись по домам.

В случае успеха переворот станет восьмым по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

Всего месяц назад военный переворот произошел в Нигере.

В 2022 году произошли два переворота в Буркина-Фасо, а также неудачные попытки переворота в Гвинее-Бисау, Гамбии и островном государстве Сан-Томе и Принсипи.

В 2021 году в Африке было шесть попыток переворота, четыре из которых были успешными.

В прошлом году высокопоставленный представитель Африканского союза Мусса Факи Махамат выразил обеспокоенность "возрождением неконституционной смены правительства".

Переворот или нет?



Как отмечает корреспондент Би-би-си в Найроби Питер Мваи, военные перевороты стали обычным явлением в некоторых регионах Африки в течение десятилетий после обретения независимости. Затем наступил период относительной стабильности, но сейчас их число вновь растет.

Переворот можно определить как незаконную и открытую попытку военных или гражданских чиновников сместить действующих лидеров.

В исследовании двух американских ученых, Джонатана Пауэлла и Клейтона Тайна, было выявлено более 200 таких попыток в Африке, начиная с 1950-х годов.

Примерно половина из них оказалась успешной.

Иногда участники переворота отрицают, что это именно переворот.

В 2017 году в Зимбабве в результате военного переворота закончилось 37-летнее правление Роберта Мугабе. Однако один из лидеров, генерал-майор Сибусисо Мойо, выступая по телевидению, категорически отрицал, что это был военный переворот.

В апреле 2021 года после смерти лидера Чада Идрисса Деби армия назначила его сына временным президентом, он возглавил переходный военный совет. Его противники назвали это "династическим переворотом".

"Лидеры переворотов почти всегда отрицают, что их действия были переворотом, пытаясь выглядеть легитимными", — отмечает Пауэлл.

"Пояс переворотов"

Общее число попыток государственного переворота в Африке в период с 1960 по 2000 год составляло в среднем около четырех в год.

Пауэлл считает, что это неудивительно, учитывая нестабильность, с которой столкнулись многие страны в годы после обретения независимости: "В африканских странах существовали условия, типичные для переворотов, такие как бедность и низкие экономические показатели. Когда в стране происходит один переворот, это часто является означает, что и следующий не за горами".

В начале XXI века число переворотов снизилось, но в последние годы вновь выросло.

В 2020 году произошел всего один переворот (в Мали).

В 2021 году — уже пять (в Чаде, Мали, Гвинее, Судане и Нигере).

В 2022 году также было пять попыток, причем две из них — обе в Буркина-Фасо — увенчались успехом.

Ндубуиси Кристиан Ани из Университета Квазулу-Натал считает, что народные восстания против диктаторов, долгое время находившихся у власти, привели к увеличению числа переворотов в Африке.

"Хотя народные восстания легитимны и возглавляются народом, их успех часто определяется решениями, принимаемыми военными", — говорит он.

Камисса Камара, бывший министр иностранных дел Мали, считает, что существует мало убедительных аргументов, которые полностью объясняют, почему в Сахеле, обширном полузасушливом регионе между пустыней Сахара на севере и тропическими саваннами на юге, в последние годы происходит так много переворотов, вплоть до того, что за регионом закрепилось название "пояс переворотов".

"Абсолютно справедливо эмпирически утверждать, что этот регион сейчас является мировой столицей переворотов", — говорит Пауэлл.

"Это очень разные страны. Их вооруженные силы не очень-то общаются друг с другом. Да, некоторые вопросы геополитики, безопасности и культуры схожи. Но универсального обоснования не существует", — говорит Камара, в настоящее время — старший советник по Африке в американском Институте мира.

Однако Камара, как и Фатай Алли, эксперт по вопросам безопасности в Западной Африке из Великобритании, бывший нигерийский военный, а ныне — научный сотрудник Портсмутского университета, считает, что сохранение политического, экономического и культурного присутствия Франции в регионе, несомненно, является одним из факторов, объясняющих количество военных переворотов.

В целом Африка пережила больше переворотов, чем любой другой континент. Из 18 переворотов, зарегистрированных в мире с 2017 года, все, кроме одного — в Мьянме в 2021 году, — произошли в Африке.

Больше всего попыток захвата власти было в Судане — 16, причем шесть из них увенчались успехом.

В 2019 году после многомесячных протестов был отстранен от власти многолетний лидер страны Омар аль-Башир. Сам Башир пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году.

В Буркина-Фасо (Западная Африка) произошло больше всего успешных переворотов — девять, и еще один неудавшийся.

В Нигерии после обретения независимости с января 1966 года до прихода к власти генерала Сани Абачи в 1993 году произошло восемь военных переворотов. Однако с 1999 года власть в самой населенной стране Африки передается путем демократических выборов.

История Бурунди отмечена одиннадцатью переворотами, в основном вызванными напряженными отношениями между общинами хуту и тутси.

В Сьерра-Леоне в 1967-1968 годах произошло три переворота, а в 1971 году — еще один. В 1992-1997 годах в стране было предпринято еще пять попыток переворота.

В Гане также происходили военные перевороты — восемь за два десятилетия. Первый из них произошел в 1966 году, когда от власти был отстранен Кваме Нкрума, а в следующем году была предпринята неудачная попытка переворота, предпринятая младшими офицерами армии.