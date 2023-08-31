Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, обновила политику конфиденциальности — в новой редакции соглашение с пользователями предполагает, что они будут передавать соцсети свои биометрические данные. Внимание на эти изменения обратило агентство Bloomberg.

"С вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности, защиты и идентификации", — говорится в новой политике конфиденциальности X.

Соцсеть не уточняет, что именно она понимает под "биометрическими" данными. Как отмечает Bloomberg, другие сервисы обычно используют этот термин для обозначения очертания лица, радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев.

В новой версии соглашении также говорится, что X намерена собирать информацию об образовании и местах работы пользователей. Утверждается, что таком образом соцсеть планирует "рекомендовать потенциальные вакансии и делиться данными с потенциальными работодателями", а также "показывать более релевантную рекламу".

Представитель X в разговоре с журналистами подтвердил, что соцсеть меняет политику конфиденциальности, но не стал уточнять детали. Предыдущая версия соглашения с пользователями перестанет действовать 29 сентября.

После покупки Twitter предприниматель Илон Маск анонсировал ряд изменений, которые должны превратить его в "суперприложение". Одним из этапов глобального изменения стал ребрендинг — соцсеть переименовали в X.