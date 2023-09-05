США: Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить поставки оружия в Россию

На прошлой неделе Белый дом утверждал, что Россия ведет секретные переговоры с КНДР о поставках боеприпасов для российской армии, которая ведет войну в Украине.

"Как мы уже предупреждали, переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. — Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России".

Первой о готовящемся визите сообщила в понедельник газета New York Times. По информации издания, Ким Чен Ын, который крайне редко выезжает за пределы Северной Кореи, скорее всего, отправится на своем бронепоезде во Владивосток и встретится с Путиным в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября.

"Путин хочет уговорить Кима прислать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия снабдила Северную Корею передовыми спутниковыми технологиями и атомными подлодками", — передает NYT слова собеседников в разведке.

По их словам, северокорейский лидер также хотел бы получить продовольственную помощь.

Как заявила журналистам Эдриенн Уотсон, во время недавнего визита в Пхеньян российский министр обороны Сергей Шойгу пытался убедить Пхеньян продать России боеприпасы.

Она также напомнила, что Путин и Ким обменивались письмами, в которых говорилось о расширении двустороннего сотрудничества.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и соблюдать публично взятые Пхеньяном на себя обязательства не поставлять и не продавать оружие России", — сказала Уотсон, предупредив о возможности введения новых санкций в случае поставок оружия.

На прошлой неделе США, Великобритания, Южная Корея и Япония выступили в ООН с совместным заявлением о том, что любая сделка по расширению двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР будет нарушать резолюции Совета Безопасности, которые Москва сама же и поддержала.

По их словам, после визита Шойгу в Пхеньян другая группа российских официальных лиц отправилась в Северную Корею для продолжения переговоров о закупках оружия.

Американская пресса еще прошлой осенью писала, что Россия закупила у КНДР миллионы снарядов. Пхеньян и Москва отрицали, что Северная Корея поставляет России оружие для ведения войны в Украине.

Джон Эверард, занимавший пост посла Британии в КНДР в 2006-2008 годах, сказал Би-би-си, что теперь визит Ким Чен Ына в Россию вообще может не состояться.