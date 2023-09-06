Число наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси "динамично" снижается, заявил на пресс-конференции литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. "Ситуация совершенно иная, чем была три недели назад", — отметил глава ведомства.

"Они распределяются, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию — или в "отпуск" — по повторной вербовке в другие военные компании", — заявил министр. Он отметил, что эта оценка ситуации основана на данных из открытых источников.

Наемники ЧВК "Вагнер" переместились на территорию Беларуси в конце июня после завершения вооруженного мятежа. 23 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что "вагнеровцы" начали "проситься на экскурсию" в Польшу. Спустя неделю он назвал это свое заявление "шуткой". Тем не менее, Польша приняла меры по усилению охраны границы.

3 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции заявили, что, по их данным, в непосредственной близости от границы Беларуси с Польшей и Литвой дислоцированы 4 тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

В конце августа Науседа по итогам осмотра участка границы с Беларусью заявил, что "ситуация с агрессивным и непредсказуемым государством остается напряженной".

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