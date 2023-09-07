Удар по Константиновке, в результате которого 6 сентября погибли 17 человек, был нанесен украинской ракетой с подконтрольной ВСУ территории. Такое мнение высказали основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев и военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

К своим выводам специалисты пришли на основе видео, которое накануне опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. В посте президент Украины возложил ответственность за удар на Россию.

Репке проанализировал видео и обратил внимание на то, что люди поворачиваются в сторону летящей ракеты. Кроме того, ракета отражается в кузовах стоящих на рынке машин. С учетом расположения камеры журналист также делает вывод, что ракета летела с северо-запада, где находятся подконтрольная Украине территория.

При этом он особо подчеркивает, что не будет делать вывод о том, кому принадлежит ракета, так как обе стороны используют такое оружие.

Левиев также изучил видеозапись удара по рынку в Константиновке и пришел к аналогичному выводу, что ракета прилетела с северо-запада. Левиев также напомнил, что ближайшие к Константиновке российские позиции на севере Украины расположены примерно в 250 км — это Белгородская область. Версию об ударе оттуда Левиев считает маловероятной. Поэтому эксперт приходит к выводу, что ракета, скорее всего, была украинской. Он подчеркнул, что в CIT считают это случайностью.

Падение ракеты на рынок в Константиновке в среду унесло жизни 17 человек, еще 32 человека пострадали. Это максимальное число погибших гражданских в результате одного удара с апреля. Трагедия произошла в день визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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