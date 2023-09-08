Илон Маск прокомментировал сообщения об отключении системы Starlink в момент атаки украинских беспилотников на российский флот в Севастополе. По словам бизнесмена, система не была активирована в этом регионе.

При этом Маск отметил, что действительно отклонил запрос украинских военных на активацию Starlink "на всем пути следования до Севастополя". В противном случае, по его словам, "SpaceX стала бы соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".

The Starlink regions in question were not activated. SpaceX did not deactivate anything. — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Уже сообщалось, что в 2022 году основатель Tesla и SpaceX якобы тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. Решение Маска было продиктовано опасением, что российские власти могут ответить на "мини Перл-Харбор" ядерным оружием.

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