Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об итогах прошедшего в Индии саммита G20, касающихся общей позиции в отношении продолжающегося российского вторжения в Украину.

Макрон не считает итоговую декларацию встречи в верхах дипломатической победой России, заяви французский президент в воскресенье, 10 сентября, по окончании саммита развитых индустриальных стран и стран с развивающихся экономикой.

Напротив, Россия на саммите оказалась в изоляции, подчеркнул Макрон. Кроме того, встречи в формате "большой двадцатки" не являются тем местом, в котором можно ожидать дипломатического прогресса в урегулировании военного конфликта в Украине, поскольку он создан для разрешения международных экономических проблем, добавил он.

Шольц: Удалось найти четкие слова

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно отозвался о содержании итоговой декларации. На саммите удалось найти четкие слова, которые ясно дают понять неприемлемость угроз территориальной целостности государств, в частности Украины, со стороны их соседей, подчеркнул он.

В итоговой декларации индийского саммита "большой двадцатки", в отличие от аналогичного документа 2022 года, отсутствует прямая критика действий РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Вместо этого участники сослались на Устав ООН и призвали воздерживаться от посягательств на территориальную целостность и независимость стран.

Киев выступил с критикой этого документа. "Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части об агрессии России против Украины "группе двадцати" нечем гордиться", - написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Он назвал очевидным, "что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию". "Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", - продолжил он, опубликовав вариант декларации с правками от Украины.

Лавров: Запад не смог "украинизировать" повестку саммита G20

В свою очередь глава МИД РФ положительно оценил содержание параграфа в итоговом заявлении саммита G20, касающегося оценки войны РФ против Украины. "Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять "украинизировать" всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - заявил Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.

По словам Лаврова, данный параграф "не про Украину". "Там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют... в соответствии с целями и принципами Устава ООН в их полноте и взаимосвязи", - цитирует его слова "Интерфакс".

Одновременно российский министр назвал прошедший в Индии "переломным". "Индийское председательство по-настоящему консолидировало, наверное, за все время существования "группы двадцати", участников двадцатки от глобального Юга. Особенно активны были наши партнеры по БРИКС", - пояснил он.

Текст декларации, подписанной 9 сентября, был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. В ней участники осудили "применение силы" для "завоевания позиций" на Украине. При этом Москва добилась того, чтобы текст не содержал прямого осуждения российской агрессии против Украины. Декларация G20 также призывает к выполнению "зерновой сделки" и критикует использование ядерного оружия, а также ядерные угрозы.

Подписание соглашения стало неожиданностью, поскольку "большая двадцатка" глубоко расколота по поводу войны на Украине, отмечает агентство Reuters. Западные страны ранее настаивали на решительном осуждении России, в то время как другие, в том числе Китай, призывали сосредоточиться на более широких экономических вопросах.

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