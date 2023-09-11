Глава КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в среду, 13 сентября, проведут переговоры во Владивостоке, пишут южнокорейские, российские и американские СМИ со ссылкой на собственные источники. По их данным, северокорейский лидер уже выехал на поезде из Пхеньяна.

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве "одного из субъектов Дальневосточного федерального округа" сообщает, что Ким Чен Ын "может посетить регион уже в ближайшее время". Эту информацию подтвердил собеседник в правительстве другого региона.

По данным южнокорейского Yonhap, Ким Чен Ын сегодня выехал на поезде из Пхеньяна во Владивосток. Агентство также сообщает об этом со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник.

Путин, отмечает РИА "Новости", уже прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Источник РБК в российской делегации подчеркнул, что встреча президента РФ с северокорейским коллегой пройдет не в рамках саммита.

Ранее Bloomberg, CNN, The New York Times и другие СМИ со ссылкой на американские разведданные писали, что основной темой переговоров станут поставки северокорейского оружия в Россию. Как отмечают эксперты, КНДР обладает большим запасом артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, совместимых с военной техникой советских времен, которая до сих пор стоит на вооружении армии РФ.

"Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение", — считает Теренс Рериг, профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США. По его словам, важной частью стратегии Путина стала попытка выиграть время в затяжном конфликте в расчете на то, что западная поддержка иссякнет. "Увеличение числа боеприпасов позволит Путину следовать этой стратегии", — сказал он.

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