Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы в Черном море, известные как "вышки Бойко", заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ходе операции, осуществленной подразделениями ГУР, Украине удалось вернуть под контроль буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные плавучие буровые установки "Таврида" и "Сиваш".

Разведка уточняет, что во время одной из фаз операции спецназ ГУР на катерах вступил в бой с российским истребителем Су-30. В результате российский самолет был поврежден и вынужден был отступить, утверждают в военной разведке Украины.

Также в ведомстве заявили, что спецназовцам удалось захватить запас неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Российские власти сообщение украинской разведки не комментировали.

Платформы получили название "вышки Бойко" в честь Юрия Бойко — они были куплены в Сингапуре, когда он занимал пост министра энергетики Украины.

Россия захватила "вышки Бойко" в 2014 году. Начиная с во второй половины августа 2023 года Минобороны РФ неоднократно заявляло об уничтожении в Черном море быстроходных катеров, на борту которых находились десантные группы ВСУ. Тогда же британская разведка сообщила, что Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко". Эти платформы, согласно британскому военному ведомству, обладают стратегической ценностью, поскольку их можно использовать как посадочные площадки для вертолетов, в качестве передовых баз, а также на них можно размещать ракетные системы.

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