Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на заседании парламента заявил, что 24 августа российские военные атаковали грaжданское судно в черноморском порту. Атаку отразила украинская ПВО.

"Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные выпустили несколько ракет по гражданскому грузовому судну в Черном море", — цитирует слова премьера Reuters (перевод "Медузы").

МИД Великобритании уточнил, что это было судно под флагом Либерии. Его атаковали двумя ракетами "Калибр".

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