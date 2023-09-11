11 сентября президент Эдгар Ринкевич встретился с комиссаром Европейского союза по вопросам правосудия Дидье Рейндерсом, чтобы обсудить ответственность России за совершенные преступления против Украины. Также обсуждались приоритеты президентства Латвии в Совете Европы, сообщили Delfi в офисе президента.

Во время встречи Ринкевич подчеркнул, что Латвия, как государство-президент Совета Европы, уделяет особое внимание поддержке Украины и привлечению России к ответственности за совершенные преступления.

"Очень важно начать работу с реестром потерь, чтобы задокументировать огромный ущерб, причиненный агрессией России против Украины. Такой реестр является важным шагом в создании международного механизма компенсации. В существующей одновременно геополитической ситуации необходимо укрепление демократии и верховенства закона", - заявил Ринкевич.

Президент также принял участие в неформальной конференции министров юстиции Совета Европы в Риге. В своем обращении Ринкевич выразил признательность Совету Европы за запуск специального реестра ущерба, нанесенного Украине, и призвал страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к реестру, тем самым выразив солидарность и поддержку Украине.

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