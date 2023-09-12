"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"? Для нас очевидно и подтвержденно, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, наносит […] В данном случае это РСЗО. […] Для нас нет никаких двусмысленностей и необходимости проводить расследования, все очевидно, все конкретно, все зафиксировано, еще один состав преступления, это нарушение международного гуманитарного права. […] Я не вижу здесь поля для диалога. […] Ракета была российская, это система РСЗО, будет установлено, кто и с какого расстояния наносил удар, будет четко сказано пофамильно: кто, что и так далее", — заявил Подоляк.