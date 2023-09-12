Украинские власти не будут проводить специальное расследование удара по Константиновке Донецкой области, в результате которого погибли 16 мирных жителей, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Breakfast Show журналиста Александра Плющева. Ранее независимые аналитики допустили, что ракету запустили с территории под контролем ВСУ.
"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"? Для нас очевидно и подтвержденно, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, наносит […] В данном случае это РСЗО. […] Для нас нет никаких двусмысленностей и необходимости проводить расследования, все очевидно, все конкретно, все зафиксировано, еще один состав преступления, это нарушение международного гуманитарного права. […] Я не вижу здесь поля для диалога. […] Ракета была российская, это система РСЗО, будет установлено, кто и с какого расстояния наносил удар, будет четко сказано пофамильно: кто, что и так далее", — заявил Подоляк.
Ракетный удар по Константиновке был нанесен днем 6 сентября, снаряд попал в район местного рынка. По последним данным властей жертвами атаки стали 16 человек, еще 33 получили ранения. Украинские власти обвинили в атаке российскую армию. Видео, на котором запечатлен момент удара, опубликовал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Вскоре обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке и основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев независимо друг от друга поделились результатами анализа этого ролика и других свидетельств. Они отметили, что ракета, судя по всему, была запущена с северо-запада — территорию на этом направлении на расстоянии до 250 км контролируют ВСУ. Левиев предположил, что случившееся было "трагической случайностью"