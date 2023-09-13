В результате разрушительного наводнения в Ливии, по предварительным подсчетам властей, погибли более 5300 человек.

По словам министра внутренних дел в правительстве восточной части Ливии, которого цитируют местные агентство и телеканал, погибли как минимум 5300 человек.

Основные жертвы и разрушения пришлись на портовый город Дерна на востоке страны — в нем под напором воды прорвались две плотины.

Министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, ранее заявил, что подтверждена смерть более 3000 человек.

"Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000", — заявил Осман Абдель Джалиль телеканалу "Аль-Массар".

В Дерне были смыты целые кварталы. На кладбище скопилось более 700 тел, ожидающих опознания, а местные представители здравоохранения заявили, что тысячи человек пропали без вести.

"Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных статистических данных о количестве жертв нет, — сказал Джалиль. — Многие районы пока недоступны".

По данным Международной организации по миграции ООН, по меньшей мере 34 тысячи человек в пострадавших от наводнения районах Ливии были вынуждены покинуть свои дома.

Больше всего пострадала Дерна, где в результате шторма прорвало две дамбы, и 30 тысяч жителей стали беженцами.

По данным ООН, они нуждаются в жилье и непродовольственных товарах, однако доставка помощи пострадавшим затруднена, поскольку большинство дорог в регионе по-прежнему затоплены, заблокированы или разрушены.

По данным благотворительной организации "Международный комитет спасения", многие клиники и больницы на востоке Ливии переполнены пострадавшими от наводнений.

Некоторых пациентов эвакуируют в другие города, но из-за отсутствия телефонной связи, разрушенных дорог и мостов оказание медицинской помощи в пострадавших районах затруднено, отмечает организация.

"Машины скорой помощи нуждаются в ремонте, физические трудности доступа и необходимость материально-технической поддержки затрудняют работу волонтеров-медиков в пострадавших районах", — сказал Эли Абуаун, директор организации по стране. — Опасения вызывает и возможность распространения заболеваний, передающихся через воду".

В результате наводнений во многих районах были отключены интернет и другие телекоммуникационные услуги, однако государственная телекоммуникационная компания заявляет, что в настоящее время во многих районах связь восстановлена.

Компания Libyan Post Telecommunications and Information Technology Company заявила, что наводнение оборвало подводный кабель, соединяющий Ливию с Европой. Сейчас ведутся работы по восстановлению связи в пострадавших районах.

Ранее премьер-министр Ливии поручил операторам связи предоставить всем гражданам бесплатный интернет и услуги связи, чтобы они могли поддерживать контакт со своими семьями.

Между тем Абдул Хамид Дбейбах, премьер-министр международно признанного правительства страны, которое действует из столицы Триполи, заявил, что его кабинет будет оценивать иностранную помощь, прежде чем ее принять.

"Поступило много предложений о помощи, и мы примем только ту помощь, которая необходима", — сказал он.

Гуманитарная помощь начала поступать в восточные районы Ливии, где расположен наиболее пострадавший город Дерна, но спасательные работы затруднены политической ситуацией — страна разделена между двумя конкурирующими правительствами.

По словам Дбейбаха, выборочный прием международной помощи также облегчит координацию спасательной операции.

Хикем Абу Шкиуат, министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии, заявил, что ситуация в Дерне катастрофическая. "Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями, — сказал Шкиуат агентству Reuters по телефону после посещения города. — Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезла. Многие, многие здания рухнули".

"Окончательные потери будут очень, очень большими", — добавил он.

Тамер Рамадан, представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, на брифинге в Женеве назвал число погибших огромным. Борьба с наводнением, по его словам, "выходит за рамки возможностей правительства, общества и народа", и для того, чтобы справиться с его последствиями, потребуется международная помощь.

Специалисты и ранее предупреждали, что плотины в Дерне может прорвать. Но когда это произошло, жителей Дерны никто не уведомил.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как люди молили о помощи и кричали, когда мутная вода затопила их дома. На другом видео видно, как потоки сметают машины на улицах, превратившихся в реки.

Один из экспертов сообщил ведущему ливийскому новостному сайту Al-Wasat, что плотины были в плохом состоянии.

"Хаос в сфере безопасности и небрежность ливийских властей в осуществлении тщательного контроля за мерами безопасности привели к катастрофе", — утверждает Мохаммед Ахмед.

Однако эксперты, с которыми побеседовала Би-би-си, говорят, что точные причины прорыва плотин пока установить невозможно.

Один житель Дерны, Хузайфа аль-Хасади, рассказал телеканалу "Аль-Хурра", что трагедию усугубил рельеф местности: "Глубина некоторых долин, в которых собирается вода, порядка 400 метров. Поэтому, когда плотина прорвалась, вода вырвалась как атомная бомба, и восемь мостов и жилых домов полностью рухнули".

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Ливии Усама Али заявил: "Вся вода направилась в район недалеко от Дерны, который представляет собой гористую прибрежную зону… Дома в долинах, находившиеся на линии затопления, были снесены сильными потоками мутной воды, в который неслись затопленные автомобили и мусор".

"Погодные условия не были хорошо изучены, и не было проведено эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах", — сказал он.

Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.

Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.

Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

Ни признанное, ни непризнанное правительства не вкладывали средства в поддержку и ремонт инфраструктуры, чем и могу объясняться катастрофические последствия наводнения.

Однако, как отмечает Амира Фатхалла из службы мониторинга Би-би-си, катастрофические последствия шторма "Даниэль" вывели на первый план хрупкую и сложную политическую ситуацию в стране.

Ливия находится под управлением конкурирующих властей — международно признанного Правительства национального единства на западе страны и парламента, называемого Палатой представителей, на востоке.

Однако по мере того, как масштаб разрушений становится все более очевидным, можно наблюдать примеры солидарности в оказании помощи пострадавшим от наводнения, невзирая на политические разногласия, включая самолеты с гуманитарной помощью, вылетевшие на восток из Триполи.

На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десяти человек.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.

Без влияния человека события этого лета считались бы чрезвычайно редкими, считают авторы исследования World Weather Attribution, среди которых — ученые из разных стран мира, изучающие роль, которую изменение климата играет в широком распространении экстремальных погодных условий.

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