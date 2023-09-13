Европейский союз (ЕС) снял санкции с трех российских бизнесменов, введенные из-за вторжения России в Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.

С тех пор как Россия развязала полномасштабную войну в Украине в феврале 2022 года, блок 27 стран внес в черный список около 1600 физических лиц, заморозив их активы и запретив им получать визы.

Бизнесмены Григорий Березкин, Фархад Ахмедов и Александр Шульгин были исключены из черного списка. Действующие санкции против бизнесменов Березкина, Ахмедова и Шульгина утратят свою силу в пятницу, 15 сентября.

Из санкционного списка также исключен российский военный Георгий Шуваев, скончавшийся в прошлом году. Пересмотренный список будет опубликован в официальном издании ЕС в четверг, 14 сентября.

Ахмедов был связан с российским нефтегазовым сектором, а Березкин, который считается приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, работал в нескольких секторах, включая СМИ, инфраструктуру и энергетику.

Санкции против Шульгина были введены в апреле 2022 года. Это произошло после его участия во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими предпринимателями в Кремле 24 февраля 2022 года, в результате чего Совет ЕС признал его "влиятельным бизнесменом". После введения санкций Шульгин ушел из компании Ozon.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram