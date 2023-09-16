Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Проект": На доверии



В 2021 году Владимир Осечкин опубликовал огромный видеоархив, подтверждающий массовые пытки в российских колониях — доказательства были настолько убедительными, что главу тюремного ведомства даже отправили в отставку. После начала российского вторжения в Украину правозащитник рассказывал о нескольких случаях, когда он вывез в Европу военных и "вагнеровцев", выразивших готовность рассказывать о преступлениях армии РФ в соседней стране. Правда, среди коллег у Осечкина репутация неоднозначная — как из-за подозрений в мошенничестве и распространения непроверенной информации, так и из-за привычки активиста объявлять многих, кто его критикует, агентами ФСБ. Катя Аренина, поговорив с самим Осечкиным, его единомышленниками и оппонентами, составила портрет правозащитника.



"Важные истории": Почему самолеты в России все еще летают



После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные государства наложили почти полный запрет на любые отношения с российской авиацией, в том числе запретили поставлять в страну запчасти для самолетов. Ожидалось, что авиакомпаниям и властям либо придется разобрать на детали часть лайнеров, либо начать использовать неоригинальные комплектующие, тем самым нарушить международные правила безопасности и лишиться возможности летать в зарубежные аэропорты. В итоге пошли по третьему пути — помог параллельный импорт. Роман Романовский и Лизавета Цыбулина изучили данные таможни и выяснили: за первый год большой войны в Россию ввезли оригинальные запчасти для Boeing и Airbus более чем на 175 млн евро из Китая, ОАЭ, Турции и даже объявленных "недружественными" Литвы и Чехии.



"Медуза": Аккуратно! Может рухнуть в любой момент!



В конце прошлой недели в Марокко произошло сильнейшее за несколько десятков лет землетрясение — по последним данным, число погибших вплотную приблизилось к 3 тысячам человек, разрушены сотни домов, пострадал включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Марракеша. Журналист Георгий Шершнев оказался там всего за несколько часов до начала подземных толчков и поделился своими впечатлениями от того, что происходило в первые часы после землетрясения с местными жителями и с ним самим.



Paper Kartuli: Заходим в дом, там женщина умирает, четвертая стадия рака



С 2008 года у границы грузинских территорий, оккупированных войсками РФ, люди живут в так называемой "зоне страха" — в основном, здесь расположены небольшие села и деревни, там затруднен доступ даже к еде и лекарствам и туда время от времени приезжают российские силовики и похищают людей. Спустя пятнадцать лет, этой весной, в Грузии заработал волонтерский проект Lifeline, который помогает "брошенным людям" в этом регионе. Его вместе с грузинами создали россияне, приехавшие в страну после начала полномасштабного вторжения в Украину. Paper Kartuli поговорила с петербуржцем Анатолием Соболевым о том, как активисты ездят в "зону страха", почему ее жители оттуда не уезжают и с какими проблемами сталкивается организация.



"Верстка": Полуостров извинений



По данным правозащитников, аннексированный Крым — один из лидеров по количеству дел о дискредитации российской армии, причем многие процессы начинаются после получения доноса. Зачастую поводом для его появления становится даже не публичная антивоенная позиция человека, а прослушивание украинской музыки или публикация фото в вышиванке. Для удобства доносчиков, которыми обычно оказываются сами крымчане, на полуострове даже работает специальный Telegram-канал, где также публикуют личные данные "нарушителей" вместе с призывом начать их травлю, а затем — записанные под давлением видеоизвинения. Дарья Кучеренко рассказывает, как в Крыму расцвела культура доносов.



Бонус: что посмотреть? — рассказ беженки с Донбасса, которая спасалась от войны в том самом доме в Днепре, куда в январе попала российская ракета



Анна Котова родилась в Луганской области, после начала российского вторжения в Украину она переехала в Днепр. 14 января девушка отмечала свой 19-й день рождения — сидя в квартире в доме №188 на набережной Победы, она разговаривала с родственниками по видеосвязи. В этот момент в дом попала российская ракета, погибли 46 человек. Анна и ее молодой человек выжили — он не пострадал, а она получила тяжелые травмы лица. В интервью для "Новой газеты. Европа" и "Службы поддержки" девушка рассказывает, как проходило восстановление и что она планирует делать дальше.

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