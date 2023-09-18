В Международном суде ООН в Гааге в понедельник, 18 сентября, начались слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде, которые будут иметь большое международное значение. Процесс знаменателен уже тем, что в главном суде ООН встретятся две воюющие стороны, которые не взаимодействуют друг с другом ни на политических, ни на дипломатических площадках, и будут выяснять нетипичный, по мнению экспертов, вопрос. Более того, в спор вмешались 32 других государства, что беспрецедентно.

Чего добивается Украина



Спор касается "толкования, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", указано в иске украинской стороны. Официальный Киев подал заявление в Международный суд (МУС) ООН через два дня после начала полномасштабного военного вторжения РФ — 26 февраля 2022 года.

Во-первых, украинская сторона категорически заявляет, что на ее территории не было геноцида, из-за которого Россия, по словам ее президента Владимира Путина, вторглась в Украину. "Российская Федерация ложно утверждает, что в Луганской и Донецкой областях Украины имели место акты геноцида, и на этом основании признала так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", а затем объявила и начала "специальную военную операцию" против Украины", — сказано в иске.

Во-вторых, Киев просит суд "установить, что Россия не имеет законных оснований предпринимать действия на территории Украины и против нее с целью предотвращения и наказания за предполагаемый геноцид".

В-третьих, украинская сторона сама обвиняет РФ в "планировании актов геноцида в Украине" и утверждает, что Россия "намеренно убивает представителей украинской национальности и наносит им серьезные увечья".

По словам экспертов, впервые постановка вопроса — не обвинения в геноциде, а обвинения в неправомерных обвинениях в геноциде. Однако это — сама суть дела, но до ее рассмотрения пока не дошло. Центральный вопрос нынешнего этапа как раз и заключается в том, может ли суд рассматривать этот спор по существу. На предстоящих слушаниях речь пойдет о юрисдикции суда и приемлемости жалобы Украины. Российская сторона выдвинула предварительные возражения и представит их 18 сентября.

Что такое предварительные возражения

Одна из сторон — обычно это ответчик — может оспорить юрисдикцию суда в деле или заявить, что суд не может рассматривать дело по иным причинам, пояснили в пресс-службе МУС. В таком случае сторона выдвигает возражения против юрисдикции суда или приемлемости жалобы, а суд приостанавливает разбирательство по существу. Второй стороне предлагается ответить на эти возражения. Письменные заявления сторон будут опубликованы судом в первый день слушаний, что поможет лучше понять их позиции, говорят эксперты. Впрочем, позиция Украины и так ясна, а вот какие аргументы приведет Россия — пока неизвестно.

Затем суд заслушает стороны и вынесет решение. Если он признает, что обладает юрисдикцией и что иск является полностью или частично приемлемым, то разбирательство по существу возобновится. В противном случае процесс завершится. Данный этап слушаний продлится до 27 сентября, но решение о юрисдикции будет вынесено позднее. Будет ли дело рассматриваться по существу — крайне важно еще и потому, что это повлияет на обеспечительные меры, которые хоть и сугубо юридически, но действуют. Если суд согласится с РФ и признает, что у него нет юрисдикции, то обеспечительные меры будут отменены.

Обеспечительные меры: суд приказал России прекратить войну

16 марта 2022 года МУС постановил, что РФ должна немедленно приостановить военные действия, начатые 24 февраля 2022 года на территории Украины, а также гарантировать, что поддерживаемые и руководимые ею военные и нерегулярные вооруженные формирования, организации и лица под ее контролем и руководством не будут предпринимать никаких шагов в поддержку военных операций.

"Это главный юридический акт, который подтверждает незаконность войны, — подчеркивает специалист по международному праву, адвокат Сергей Голубок. — Потому что все остальные документы по этому поводу носят чисто политический характер, включая резолюцию Генассамблеи ООН". Это единственный судебный механизм, который хоть и не напрямую, но оценивает важнейший вопрос правомерности войны, пока не существует специального трибунала по преступлению агрессии, поясняет эксперт. По его мнению, этот вопрос имеет центральное значение для будущего спецтрибунала и компенсации нанесенного ущерба, ведь если война неправомерна, то ее инициатор должен будет его возместить.

Распоряжение суда об обеспечительных мерах имеет обязательную силу, а поскольку РФ является членом ООН, она не может его не признавать. Тем не менее Россия не выполнила решение, что крайне важно для последующей юридической оценки, указывает адвокат: "Не просто война была незаконной, а еще и МУС об этом сказал в марте 2022 года".

Вместо этого Москва выдвинула свои предварительные возражения. Именно эти аргументы и рассмотрит сейчас суд.

Что будут делать в суде еще 32 страны

Участие в заседании примут 26 из 27 стран Евросоюза (все, кроме Венгрии), Лихтенштейн, Норвегия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия. Чехия и Словакия, Люксембург и Швеция, а также Канада и Нидерланды выступают парами. Страны будут представлять их либо послы, либо международно-правовые советники министерств иностранных дел, сообщили в пресс-службе суда.

Дело в том, что государства, участвующие в конвенциях, в данном случае — конвенции о преступлении геноцида 1948 года, имеют право вмешиваться в разбирательство, если считают, что "имеют интерес юридического характера, который может быть затронут решением по делу", поясняют эксперты МУС. Однако это беспрецедентное количество стран в истории: 34 члена ООН из 193, то есть почти 20% участвуют в процессе. Даже зал суда для такого числа действующих лиц кажется маловат.

"Это новая ситуация, такого раньше не было в делах, которые рассматривались судом по конвенции по геноциду, — говорит Сергей Голубок. — Эти государства выступают в защиту самой конвенции по геноциду и ее неприкосновенности. Они хотят говорить о том, что РФ, используя слово "геноцид" по любому поводу, подрывает саму конвенцию, на страже которой они стоят". Эксперт подчеркивает, что косвенно и прямо эти страны поддерживают истца и заявляют, что истец прав, а ответчик не имел права говорить о геноциде и что это не повод для начала вооруженного конфликта.

"Это необычно и интересно, но создает процессуальные проблемы, потому что подрывается процессуальное равноправие, и об этом суд писал", — говорит Голубок. Он предполагает, что Россия возмутится по этому поводу и будет говорить о давлении на суд, но пока непонятно, как суд организует процедуру, чтобы она была состязательной и равноправной.

Первой из вмешавшихся стран 20 сентября выступит Германия, по французскому алфавиту — Allemagne. Продолжительность ее выступления, как и других стран, будет жестко ограничена регламентом.

Слушания по делу "Обвинения в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: Украина против РФ" пройдут с 18 по 27 сентября 2023 года во Дворце мира — штаб-квартире суда в Гааге. Это второе дело, рассматриваемое МУС по иску Украины против России. В июне в Гааге прошли слушания по существу по первому делу. Они были посвящены иску, поданному в связи с предполагаемым нарушением российской стороной двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации.

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