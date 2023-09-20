Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что он "жив и здоров" и что посещал московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чтобы навестить своего "любимого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова".

"Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", — написал Кадыров.

Помимо текстового сообщения, в посте опубликован видеоролик. В нем показано, как дядя Кадырова лежит на больничной койке, а сам глава Чечни сидит рядом с ним. Сотрудник больницы на видеозаписи говорит: "Сегодня 20 сентября, примерно еще две недели" (дядя Кадырова будет находиться в больнице. — Ред.)

Ранее в СМИ и соцсетях появились известия о том, что Рамзан Кадыров находится в ЦКБ в критическом состоянии, впал в кому и даже что он умер. О коме сообщало, в частности, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, а о смерти Кадырова — чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram