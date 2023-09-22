Украинские военные смогли пробить брешь в российской линии обороны в районе Работино Запорожской области достаточную для того, чтобы провести через нее бронетехнику. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Wall Street Journal и американский Институт изучения войны (ISW).

В сводке ISW говорится, что опубликованное 21 сентября видео, которое удалось геолоцировать, позволяет говорить, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", которые являются частью трехслойной обороны, и вступила в бой непосредственно к западу от Вербового.

Эксперты ISW подчеркивают, что это первый подтвержденный случай, когда бронетехника ВСУ действует за линией обороны, которую российские войска оборудовали в этой части Запорожской области.

При этом в ISW отметили, что неизвестно, по-прежнему ли ВСУ удерживают позиции за линией обороны войск РФ к западу от Вербового, где была снята бронетехника.

В свою очередь WSJ пишет, что в районе Работино прорыв ВСУ за линию российской обороны небольшой, идут ожесточенные бои и украинские войска несут потери.

Российские провоенные телеграм-каналы, в свою очередь, тоже сообщили об украинской бронетехнике за российской линией обороны. При этом они утверждают, что российские войска открыли огонь про бронетехнике ВСУ и нанесли ей значительный урон.

В Минобороны Украины объявили об освобождении села Работино в конце августа. В начале сентября глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска "тактически оставили" Работино.

BBC News 18 сентября сообщало, что на геолоцированных видео, снятых в районе Работино, показана украинская пехота проходящая через российскую линию обороны.

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