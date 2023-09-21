В ночь на 21 сентября во многих районах Крымского полуострова были слышны звуки пролета беспилотников и взрывы, сообщает "Крым. Реалии". Российские телеграм-каналы назвали это одной из самых массовых атак беспилотников за все время, а советник российского главы Крыма Аксенова Олег Крючков призвал жителей отойти от окон.

"Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО — отойдите от окон. Официальная информация будет позже", — заявил Крючков.

Взрывы были слышны в районе Севастополя, Сакском, Симферопольском районах и Евпатории.

Минобороны РФ заявило, что над акваторией Черного моря и Крымом сбито 19 беспилотников.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что в районе военных аэродромов Крыма и Севастополя работает российская ПВО, однако назначенный Кремлем глава города Михаил Развозжаев заявил, что над Севастополем не сбивали беспилотники. Также "Крымский ветер" сообщает о взрывах в районе аэродрома Новофедоровки и публикует видео, снятые жителями Новофедоровки.

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