В Брянске беспилотник атаковал "промышленный объект", по некоторым данным — завод микроэлектроники "Кремний ЭЛ". В одном из административных зданий начался пожар, сообщают российские СМИ.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор брянской области Александр Богомаз, объект в Брянске был атакован украинским беспилотником.

"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы", — написал Богомаз.

Телеграм-каналы "Типичный Брянск" и ВЧК ОГПУ пишут, что беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники "Кремний ЭЛ".

Пресс-служба Минобороны РФ утверждает, что над Брянском были перехвачены два БПЛА самолетного типа. Уточняется, что один из них был уничтожен в воздухе.

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