Беспилотники, атаковавшие аэропорт Пскова в ночь на 30 августа, были запущены с территории России, заявил в комментарии проекту The War Zone глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы работаем с территории России", — заявил Буданов, не став уточнять, относится его "мы" к разведке, к сторонникам Украины на территории России или к кому-то еще.

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэродром Пскова, расположенный в 700 километрах от границы с Украиной. Там дислоцирован 334-й военно-транспортный полк, который входит в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Как утверждает Буданов, два самолета были уничтожены, еще два — серьезно повреждены. Минобороны Украины ранее заявляло, что были уничтожены четыре Ил-76 и повреждены еще два.