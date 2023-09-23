Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Медуза", "Важные истории" и The Bell: Познакомьтесь с АНО "Диалог"



Популярный в России (и не только) тезис — все вранье в телевизоре, поэтому лучше узнавать новости в интернете. Разделяющие это мнение россияне попадают в ловушку, ведь Кремль уже много лет тоже знает о подобном подходе и активно работает в соцсетях. Ключевой подрядчик российских государственных структур в этой сфере — АНО "Диалог", которое возглавляет Владимир Табак, выпускник журфака МГУ и близкий соратник замглавы путинской администрации Сергея Кириенко. Его организация получает миллиарды рублей на пиар минобороны и создание фейков про Украину в Telegram, выяснили Светлана Рейтер, Мария Жолобова, Ирина Панкратова и Андрей Перцев.



"Верстка": Бежать никуда больше не буду — мне некуда и не на что



Год назад, 21 сентября 2022-го, президент РФ Владимир Путин подписал указ о "частичной" мобилизации. Вскоре десятки и даже сотни тысяч мужчин направились в аэропорты, на вокзалы и к сухопутным пограничным пунктам — они не хотели отправлять на войну, где им пришлось бы убивать и умирать. Именем нарицательным стало название КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе — люди стояли в пробке к нему по несколько суток, бросали машины и проходили многие километры пешком, давали взятки на блокпостах. Часть уехавших спустя несколько недель или месяцев вернулась в Россию. Их истории собрала Анна Рыжкова.



"Служба поддержки": Женьку надо вывозить



Евгений Головенко с семьей жил в селе Ковшаровка Харьковской области, которое до конца сентября 2022 года находилось под российской оккупацией. За несколько дней до освобождения в голову мужчины попал осколок снаряда. Находившаяся рядом жена, Наталья, смогла спасти мужа — сначала вместе с соседями отвезла в ближайшую больницу, потом в Луганск. Евгений был в коме, Наталья — отбивалась от советчиков, уговаривавших ее взять гражданство РФ. В конце ноября при поддержке волонтеров женщина смогла вывезти мужа сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Финляндию. За девять месяцев Евгения смогли вылечить.



"Медиазона": Беседы с дипломатами и пост о Буче



Пять лет назад Мария Карташева вместе с мужем уехала из России в Канаду из-за политической ситуации в стране. На родине девушка на митинги выходить боялась, но в Оттаве постоянно участвовала в акциях протеста у посольства РФ — против поправок в Конституцию, ареста Навального и, разумеется, полномасштабного вторжения в Украину. В апреле прошлого Мария опубликовала в своем небольшом Telegram-канале об эмиграции фотографии из Бучи — а еще спустя полгода узнала, что против нее в РФ возбудили уголовное дело о "фейках" про армию (вероятно, после доноса сотрудников посольства, которых девушка пыталась убедить выступить против войны). Анна Павлова поговорила с Марией.



"Важные истории": Игра в войну



Телеигру "Что? Где? Когда?", которой скоро исполнится 50 лет, смотрят и любят миллионы людей по всему миру. Продюсеры последовательно заявляют, что видят свое детище "вне политики", хотя в действительности уже много лет этот принцип не соблюдается (одна из громких историй последнего десятилетия — разрыв со звездой клуба, адвокатом Ильей Новиковым). Причины этого понятны, ведь "Что? Где? Когда?" выходит на "Первом канале", сразу после программы "Время" с рассказами о "нацистах в Украине" и "коварном Западе". Екатерина Мереминская, игравшая за зеркальным столом в течение нескольких сезонов и ушедшая из программы в марте 2022-го, рассказывает, как клуб в итоге сросся с пропагандой и как оставшиеся там знатоки это оправдывают.



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