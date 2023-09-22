"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
Он попросил жителей города не публиковать фото и видео места происшествия, однако они все равно появляются в различных российских и украинских новостных каналах.
Штаб флота находится в центре Севастополя. Еще до заявления городского главы жители сообщали, что слышали звуки работы ПВО, утверждает канал "Осторожно, новости".
В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Также сообщается о гибели одного военнослужащего.
Телеграм-канал "112" сообщает о шести пострадавших, а телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что к зданию подъехали десять "скорых".
Развозжаев заявил, что возможна еще одна атака. "Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий", — написал он.