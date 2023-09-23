В последние дни отношения двух стран омрачил конфликт из-за поставок украинского продовольствия, однако Киев и Варшава договорились искать компромисс по этому вопросу.

Зеленский прибыл в город Люблин, где он наградил двух волонтеров из Польши за помощь украинским беженцам.

Государственные украинские награды получила журналистка Бьянка Залевская и волонтер Дамиан Дуда, организовавший медицинскую бригаду для помощи раненым украинским бойцам.

"Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!" — говорится в сообщении в твиттере Зеленского.

На этой неделе в интервью телеканалу Polsat News премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша "больше не поставляет вооружения Украине, а оснащает себя самым современным оружием".

После этого польский президент Анджей Дуда разъяснил, что Варшава не намерена поставлять Украине современное оружие, которое покупается для нужд польской армии.

Интервью Моравецкого в основном было посвящено "зерновому скандалу", создавшему серьезное напряжение в отношении двух стран. Решение Польши продлить запрет на импорт украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров от более дешевой продукции, возмутило Киев.

Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал польский запрет "политическим театром", выгодным России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ призвал президента Украины больше никогда не оскорблять поляков, имея в виду резкие заявления Зеленского в ООН.

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