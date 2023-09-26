Как пишет армянское онлайн-издание 24news со ссылкой на министерство здравоохранения Армении, спасатели организуют транспортировку пострадавших в больницы воздушным и наземных путем, к операции подключают вертолеты для отправки раненых в Армению.
"Число раненных в результате взрыва бензохранилища превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей НК (Нагорного Карабаха. — Ред.) недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию" , — указывает Гегам Степанян.
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