В Нагорном Карабахе в результате взрыва бензохранилища на трассе Степанакерт — Аскеран вечером в понедельник, 25 сентября, ранения получили более 200 человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян в соцсети Х. Точное число погибших на момент публикации было неизвестно.

Как пишет армянское онлайн-издание 24news со ссылкой на министерство здравоохранения Армении, спасатели организуют транспортировку пострадавших в больницы воздушным и наземных путем, к операции подключают вертолеты для отправки раненых в Армению.

"Число раненных в результате взрыва бензохранилища превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей НК (Нагорного Карабаха. — Ред.) недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию" , — указывает Гегам Степанян.

As a result of the explosion in the fuel warehouse, the number of injured exceeds 200.

The health condition of the majority is severe or extremely severe.

The medical capacities of NK are not enough.

Sanitary aviation must land very urgently to save people's lives. — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 25, 2023

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