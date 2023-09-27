При проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе 19-20 сентября погибли 192 азербайджанских военных, заявили в министерстве здравоохранения республики.

По данным ведомства, 180 погибших служили в министерстве обороны Азербайджана, еще 12 — в министерстве внутренних дел. Также погиб один мирный житель, говорится в сообщении. Ранения получили 511 военнослужащих и один гражданский.

Власти Азербайджана днем 19 сентября объявили о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Спустя сутки ее представители согласились сложить оружие — как утверждалось, при посредничестве размещенных в регионе российских миротворцев. Местные жители сообщали, что обстрелы продолжились и после объявления о прекращении огня.

Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян заявил, что в ходе боевых действий погибли по меньшей мере 200 человек, в том числе 10 мирных жителей (из них пятеро — дети), еще более 400 человек получили ранения. В Баку настаивали, что удары наносятся "высокоточным оружием" исключительно по военным целям.

20 сентября минобороны РФ сообщило, что в ходе боевых действий также погибли шесть российских миротворцев, в том числе заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган. Генпрокуратура Азербайджана заявляла о возбуждении уголовных дел, президент страны Ильхам Алиев принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram