Армения направила в Международный суд ООН иск против Азербайджана с требованием соблюдать в Нагорном Карабахе Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе суда, опубликованном в пятницу, 29 сентября.

Составители иска указывают, что Азербайджан "должен воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение его обязательств" в рамках этой конвенции. Армения просит суд обязать правительство Ильхама Алиева дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем желающим, обеспечить доступ представителей ООН и Красного Креста к армянскому населению региона и помочь в восстановлении коммунальной системы.

Ереван также добивается, чтобы Баку признал действительными акты гражданского состояния, выданные властями Нагорного Карабаха, и воздержался от "принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих" упраздненной республики.

Кроме того, армянская сторона требует, чтобы азербайджанские военные и представители правоохранительных органов покинули гражданские объекты Нагорного Карабаха, и настаивает на запрете сноса памятников армянского культурного наследия в регионе.

Миссия ООН посетит в выходные Нагорный Карабах



Тем временем правительство Азербайджана и ООН достигли соглашения о направлении международной миссии в Нагорный Карабах. Как заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, она прибудет в регион в эти выходные.

Это первая подобная миссия за 30 лет, отметил Дюжаррик. По его словам, основная задача — оценить обстановку на местах и гуманитарные потребности людей: как тех, кто остался в регионе, так и тех, кто выезжает из него.

Исход армян из Карабаха после военной операции Баку



19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Спустя сутки власти НКР объявили, что прекращают сопротивление.

На этом фоне началось массовое бегство из Нагорного Карабаха армян, опасающихся репрессий властей Азербайджана, в сторону Армении. К вечеру 29 сентября она приняла почти 100 тысяч беженцев, сообщила на брифинге пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

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