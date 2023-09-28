Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Текст документа опубликован в Telegram-канале информационного штаба НКР.

Шахраманян принял решение распустить до конца года "все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении". Документ вступает в силу со дня опубликования.

"Населению Нагорного Карабаха, в том числе за пределами республики, ознакомиться с условиями реинтеграции, выдвинутыми Азербайджаном, с целью принятия самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания или возвращения в Нагорный Карабах в будущем", — говорится в указе.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР. Ни одно государство ООН не признало НКР. Азербайджан последовательно настаивал, что Нагорный Карабах — неотъемлемая часть его территории. Армения, хотя и не признавала НКР, поддерживала власти в Степанакерте.

Вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжался более 30 лет, неоднократно переходя в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия (крупнейшие — в 1992-1994 годах и в 2020 году).

19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня, среди основных его условий — разоружение армии непризнанной республики.

Представители и жители НКР опасаются, что в ходе планируемой реинтеграции армянского населения власти Азербайджана не смогут гарантировать им безопасность и обеспечение их прав. По данным правительства Армении, в страну из Нагорного Карабаха прибыли уже более 65 тысяч этнических армян.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram