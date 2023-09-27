Бывший государственный министр Нагорного Карабаха, бизнесмен Рубен Варданян задержан в Лачинском коридоре, подтвердили власти Азербайджана. Согласно заявлению погранслужбы, Варданяна доставили в Баку.

"Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (так армяне называют Нагорный Карабах — прим. "Би-би-си"), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации", — сообщила РБК жена политика Вероника Зонабенд.

Вскоре госпогранслужба Азербайджана опубликовала фото задержанного бизнесмена.

Согласно заявлению ведомства, Варданян был задержан на пограничном пункте "Лачин" при движении из Азербайджана в направлении Армении.

"Он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого передвижения Государственной пограничной службы. Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия в отношении него соответствующего решения", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует портал APA.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что не располагает информацией о задержании Варданяна. "В любом случае, он российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место задержание", — сказал Песков. Впрочем, он уточнил, что не знает точно, есть ли у Варданяна по-прежнему российское гражданство.

Накануне агентство AFP со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что азербайджанские пограничники ищут среди беженцев, покидающих Нагорный Карабах и направляющихся в Армению, подозреваемых, как они говорят, в военных преступлениях.

"Азербайджан намерен амнистировать армянских боевиков, сложивших оружие в Карабахе. Но те, кто совершил военные преступления во время карабахских войн, должны быть выданы нам", — сказал источник.

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе с целью "восстановления конституционного строя". Присутствие российских миротворцев Баку не помешало.

Властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики были поставлены условия о полном разоружении и выводе армянской военной техники из региона.

Власти Азербайджана при этом настаивают, что гражданскому населению Карабаха ничто не угрожает. Армяне как в Карабахе, так и в Армении этому решительно не верят.

Ереван заявляет, что по меньшей мере 47,1 тыс. человек из 120 тыс. этнических армян, живших в Нагорном Карабахе, уже прибыли в Армению.

Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами, продолжают двигаться по горной дороге из Азербайджана.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram