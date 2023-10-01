В Нагорный Карабах, который после военной операции Азербайджана в этом регионе почти полностью покинуло армянское население, впервые за 30 лет прибыла миссия ООН. О ее прибытии сообщили 1 октября власти в Баку.

Отмечается, что основной целью миссии ООН является оценка объемов необходимой гуманитарной помощи. В свою очередь в Армении, принявшей десятки тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, 1 октября прошел Национальный день молитвы за Арцах (Нагорный Карабах. - Ред.). В храмах по всей стране звонили колокола. Верховный патриарх всех армян Гарегин II провел службу в городе Эчмиадзин, где расположена его резиденция.

Иск Армении к Азербайджану в Международном суде ООН

Ереван обвиняет Азербайджан в "этнической чистке" на территории Нагорного Карабаха. 29 сентября Армения направила в Международный суд ООН иск против Азербайджана с требованием соблюдать Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме прочего, Ереван призывает Баку обеспечить доступ сотрудников ООН и Красного Креста к армянскому населению региона, признать действительными акты гражданского состояния, выданные властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики, и запретить снос памятников армянского культурного наследия.

Баку отвергает обвинения в притеснении этнических армян в Нагорном Карабахе, утверждая, что их права будут соблюдаться после реинтеграции региона.

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