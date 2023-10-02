Болгария с сегодняшнего дня перестанет пускать на территорию страны автомобили с российскими номерами, заявил глава пограничной полиции Антон Златанов.

"Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", — заявил Златанов. Он добавил, что ограничения распространяются и на другие предметы, упомянутые в разъяснениях Еврокомиссии.

Чиновник не смог уточнить, сколько зарегистрированных в РФ машин ежемесячно въезжает на территорию страны, но отметил, что их немного. Как отмечает "Медуза", через Болгарию проходит сухопутный маршрут между Сербией и Грузией — двумя крупными центрами российской антивоенной эмиграции.

Ранее решение о запрете на въезд российских автомобилей на свою территорию (за некоторыми исключениями) приняли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия. Власти этих стран ссылались на опубликованные в середине сентября разъяснения Еврокомиссии, в которых была дана трактовка ограничениям, введенным против РФ после начала вторжения в Украину. По мнению Брюсселя, ввоз зарегистрированных в России автомобилей в ЕС можно расценивать как попытку незаконного импорта.

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