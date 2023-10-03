Парламент Армении ратифицировал Римский статут о Международном уголовном суде (МУС). За ратификацию проголосовали 58 депутатов от правящей партии "Гражданский договор", 25 депутатов от оппозиции не голосовали.

Власти Армении неоднократно подчеркивали, что приняли решение о ратификации статута из-за многолетнего конфликта с Азербайджаном.

"Мы создаем дополнительные гарантии для Армении перед лицом угрозы территориальной целостности страны со стороны заклятого врага", — заявил в парламенте представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Однако одобрение Римского статута также означает, что теоретически во время визита в Армению президент РФ Владимир Путин и российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова могут быть задержаны в связи с выданным МУС ордером на их арест.

У властей Армении "нет намерения или желания" арестовывать Путина по ордеру МУС, несмотря на ратификацию Римского статута, настаивал ранее вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

Несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл желание армянских властей присоединиться к статуту "чрезвычайно враждебным" по отношению к России.

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем", — заявил Песков.

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