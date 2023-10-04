Министерство внутренних дел Чечни провело проверку по факту избиения сыном Рамзана Кадырова Адамом задержанного в следственном изоляторе. Ведомство отказалось возбуждать уголовное дело, так как сыну главы Чечни 15 лет, а минимальный возраст уголовной ответственности за такие преступления в РФ — 16 лет, сообщает Baza.

Проверку проводили сотрудники отдела полиции №1 Ахматовского района Грозного, а ход проверки был на контроле у прокуратуры Чечни, отмечает Telegram-канал.

В середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (следствие утверждает, что "он выполнял задание украинских спецслужб") и этапированный в Чечню, сообщил, что в чеченском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова — 15-летний Адам.

25 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова было выложено видео с избиением Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни написал, что гордится поступком Адама.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram